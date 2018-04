Bonn - Die deutschen Kapitalmarktrenditen zogen gestern deutlich an, so die Analysten von Postbank Research.Maßgebliche Impulse für die Bewegung seien dabei nicht auszumachen gewesen, auch wenn die Sorgen hinsichtlich des Syrien-Konflikts sowie der Handelsstreitigkeiten, die zuletzt die Kurse am Rentenmarkt deutlicher gestützt hätten, in den letzten Tagen etwas nachgelassen hätten. Im 10-Jahres-Bereich sei die Rendite von Bundesanleihen um 7 Basispunkte auf 0,60% gestiegen. Auch 5- und 2-jährige Papiere hätten am Abend mit -0,02% (+5 Basispunkte) beziehungsweise -0,54% (+3 Basispunkte) deutlich über ihren jeweiligen Vortagsniveaus rentiert. Ohne größere Überraschungen bei den US-Konjunkturdaten, die ohnehin eher der zweiten Reihe zuzuordnen seien, sei auch die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern kräftig um 5 Basispunkte auf 2,91% gestiegen. (20.04.2018/alc/a/a)

