FRANKFURT (Dow Jones)--Am europäischen Aktienmarkt setzt sich die übergeordnete Seitwärtsbewegung am Freitag zum Handelsbeginn mit moderaten Abgaben fort. Nachdem sich an den beiden Vortagen wichtige technische Hürden in DAX und Euro-Stoxx-50 als letztlich nicht zu überwinden entpuppt haben, dürfte es zum Wochenschluss mit einem Ausbruch nach oben wohl wieder nichts werden. Gebremst wird der europäische Aktienmarkt unter anderem vom kleinen Verfalltag der Optionen an den internationalen Terminbörsen. Vor allem im Euro-Stoxx-50 ist die nahe 3.500er-Marke derart mit verkauften Call-Positionen besetzt, dass ein Durchbruch vor dem Verfall am Mittag nicht wahrscheinlich erscheint. Dies dürfte auch den DAX ausbremsen und unter der 12.600er-Marke halten, an der der deutsche Leitindex in den vergangenen Tagen immer wieder gescheitert war.

Der DAX sinkt im frühen Geschäft um 0,1 Prozent auf 12.557 Punkten, der Euro-Stoxx-50 wird ebenfalls 0,1 Prozent unter Vortagesschlussniveau gehandelt. Zudem sind die Ereignisse des Vortages noch nicht ganz verarbeitet und belasten weiter. So hatte die Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor für massive Verluste bei Technologiewerten gesorgt, zudem hatten die schwachen Geschäftszahlen von Philip Morris erschreckt und die Sektoren kurzlebiger Konsumgüter belastet. Die Titel des Tabakkonzerns erlebten den schwärzesten Tag ihrer Börsengeschichte in den USA. Diese Schwäche des Sektors könnte möglicherweise anhalten. "Anleger dachten, diese Unternehmen sind solide. Man nimmt eine Procter & Gamble oder eine Unilever und betrachtet sie als Fundament des eigenen Portfolios", sagt Investmentstratege Arian Vojdani on MV Financial mit kritischem Blick auf den Sektor.

Shire unter Druck

Im Pharmasektor entweicht derweil die Fantasie aus einem Übernahmekampf um Shire - die Aktie des britischen Pharmakonzerns verliert 3,7 Prozent. Denn die irische Allergan hat am Vorabend angekündigt, nun doch nicht wie vom Markt erhofft ein Gegengebot für Shire abgeben zu wollen. "Die Hoffnung auf einen Bieterwettstreit zwischen Allergan und Takeda hatte am Nachmittag Shire nochmal deutlich nach oben getrieben", sagt ein Händler. Dies werde nun ausgepreist. Takeda Pharmaceutical bietet 60 Milliarden Dollar in bar und Aktien, Shire lehnt das Angebot jedoch im üblichen Reflex als Unterbewertung ab.

Derweil geht auch die Berichtssaison in eine neue Runde. Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 23 Prozent gesteigert. Auf vergleichbarer Basis lag das Wachstum aber nur bei 2 Prozent. Händler bemängeln zudem eine sinkende Preissetzungsmacht. Mit der generellen Schwäche im Sektor verlieren die Papiere 7,4 Prozent. Im DAX verlieren Henkel und Beiersdorf im Sektor 1,0 bzw. 0,2 Prozent.

Bei Ericsson schlagen sich die im Sommer 2017 eingeleiteten Sparmaßnahmen nun auch im Ergebnis nieder. Der schwedische Netzwerkausrüster schreibt zwar weiter rote Zahlen, doch sind die Verluste deutlich kleiner ausgefallen als am Markt befürchtet. Die Titel haussieren um 14,3 Prozent.

RIB Software fallen nun doch

RIB hat nun offiziell die Partnerschaft mit Microsoft gestartet, auf die in den vergangenen Wochen spekuliert worden war. "Die geht heute entweder zweistellig durch die Decke oder es kommt zu kräftigen Gewinnmitnahmen", sagt ein Händler mit Blick auf die Meldungslage bei RIB Software. Nach vorbörslichen Aufschlägen nehmen Anleger nun doch lieber Gewinne mit, die Titel verlieren 4,0 Prozent.

Keinen Kurstreiber für K+S machen Händler in einer ersten Einschätzung in den Geschäftszahlen des norwegischen Konkurrenten Yara aus. "Die Zahlen von Yara sind okay, aber wegen hauseigener Leistungen", so ein Händler mit Blick auf die verbesserte Marge bei Yara. Dies nütze jedoch K+S nichts: "Im Gegenteil: Yara hat hier von geringeren Auslieferungen berichtet und spricht im Ausblick weiter von einer harten und weiterhin angebotsgetriebenen Marktumgebung". Beides sei nicht geeignet, um Käufer in K+S zu locken. K+S geben 1,1 Prozent nach, Yara fallen mit dem schwachen Ausblick um 2,8 Prozent.

Keine Indikation für festere Kurse bei Morphosys sehen Händler im starken Start ihrer US-Notierung an der Nasdaq. Die dortigen ADS-Papiere legten zwar rund 5 Prozent zu, holten damit aber nur ihren Abschlag gegenüber dem Xetra-Schluss auf. Morphosys verlieren 0,2 Prozent. Ein unspektakuläres Börsendebüt legt die Softwaregesellschaft Serviceware hin. Der Kurs notiert praktisch auf dem Ausgabepreis von 24 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.484,89 -0,05 -1,71 -0,54 Stoxx-50 3.032,00 -0,27 -8,09 -4,59 DAX 12.556,58 -0,09 -10,84 -2,80 MDAX 26.057,00 0,14 36,33 -0,55 TecDAX 2.630,72 -0,30 -8,04 4,02 SDAX 12.323,44 -0,30 -37,19 3,67 FTSE 7.352,28 0,32 23,36 -4,67 CAC 5.389,05 -0,05 -2,59 1,44 Bund-Future 158,12% -0,18 -0,69 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.19 Uhr Do, 17.12 Uhr % YTD EUR/USD 1,2325 -0,17% 1,2338 1,2362 +2,6% EUR/JPY 132,57 -0,02% 132,75 132,73 -2,0% EUR/CHF 1,1976 -0,09% 1,1995 1,1991 +2,3% EUR/GBP 0,8778 +0,18% 0,8773 1,1501 -1,3% USD/JPY 107,57 +0,16% 107,60 107,37 -4,5% GBP/USD 1,4042 -0,34% 1,4062 1,4217 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.345,14 +0,9% 8.283,52 8.235,73 -38,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,08 68,29 -0,3% -0,21 +13,0% Brent/ICE 73,61 73,78 -0,2% -0,17 +12,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,08 1.345,55 -0,3% -4,47 +2,9% Silber (Spot) 17,11 17,25 -0,8% -0,14 +1,1% Platin (Spot) 932,15 935,00 -0,3% -2,85 +0,3% Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,4% -0,01 -5,9% ===

April 20, 2018 04:16 ET (08:16 GMT)

