Der Sportartikelkonzern Adidas will im kommenden Jahr testweise Turnschuhe zum Ausdrucken anbieten. "Wir wollen damit experimentieren und wahrscheinlich im nächsten Jahr mit Testaktionen in ausgewählten Läden starten", sagte Konzernchef Kasper Rorsted dem am Freitag erscheinenden Magazin "WirtschaftsWoche".

Bislang entsteht der speziell auf die Kunden abgestimmte Turnschuh in der sogenannten Speedfactory, die Adidas im vergangenen Jahr in Ansbach eröffnet hat./nas/das

ISIN DE000A1EWWW0

