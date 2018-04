zu Teil 5: Grenzlänge beim maximal zulässigen Spannungsfall

Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel müssen vor Beanspruchungen durch Kurzschlussströme durch selektive Abschaltung des gestörten Anlagenteils geschützt werden. Selektivität ist in Niederspannungsnetzen gefordert nach:

DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101) Niederspannungsschaltgeräte - Teil 2: Leistungsschalter, Anhang A, Abs. A5: »Nachweis der Selektivität«; Abs. A6: »Nachweis des Back-up-Schutzes«

DIN VDE 0100 Teil 560

DIN VDE 0100 Teil 710

DIN VDE 0100 Teil 718.

In DIN VDE 0660 Teil 101 A1 und DIN EN 60898-1 (VDE 0641 - 11) »Elektrisches Installationsmaterial Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke«, Anhang D, Abs. D5 »Nachweis der Selektivität« sowie Abs. D6: »Nachweis des Back-up-Schutzes« sind die wichtigsten Selektivitätsbedingungen der Schutzeinrichtungen beschrieben.

Bedingungen für Selektivität

Eine elektrische Anlage (z.?B. wie in Bild 11) ist mit mehreren in Reihe geschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen (ÜSE) ausgestattet, z.?B. Sicherungen oder Leistungsschalter (MCCB), Leitungsschutzschalter (MCB) und selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU). Für die Untersuchung der Selektivitätsbedingungen muss der Planer die Zeit-Strom-Kennlinien der Überstrom-Schutzeinrichtungen oder ggf. die Schmelzintegrale miteinander vergleichen.

In DIN VDE 0100-530 wird Selektivität definiert, wenn zwei oder mehrere Schutzeinrichtungen in der Weise koordiniert sind, dass beim Auftreten von Fehlern nur die der Fehlerstelle (hier F1) unmittelbar vorgeschaltete Schutzeinrichtung ausschaltet (Bild 12).

Selektivität nach DIN VDE 0100 Teil 530 liegt nicht vor, wenn zwei oder mehrere, in Reihe geschaltete, Überstromschutzeinrichtungen (ÜSE) in der Weise koordiniert sind, dass beim Auftreten eines Überstroms die der Fehlerstelle vorgeschaltete Schutzeinrichtung (hier: F1) und eine der vorgeschalteten Schutzeinrichtung (hier: Q1) dauerhaft abschaltet (Back-up-Schutz). Für das Verständnis der Selektivität sollen an dieser Stelle nachfolgend die wichtigsten Begriffe definiert werden.

Totale Selektivität (bei Schutzeinrichtungen)

Hierbei handelt es sich um die Überstromselektivität von zwei in Reihe geschalteten Überstromschutzeinrichtungen, wobei die Schutzeinrichtung auf der Lastseite den Schutz bis zu ihrem (Grenz-)Kurzschlussausschaltvermögen übernimmt, ohne dass die andere Schutzeinrichtung wirksam wird. Es gilt die Bedingung:

Volle Selektivität (in Anlagen)

Dieser Fall gilt für Überstromselektivität von zwei in Reihe geschalteten Überstromschutzeinrichtungen, wobei die Schutzeinrichtung auf der Lastseite den Schutz bis zum maximalen am Einbauort auftretenden Kurzschlussstrom übernimmt, ohne dass die andere Schutzeinrichtung wirksam wird. Es gilt die Bedingung:

Teilselektivität (in Anlagen)

Von Teilselektivität spricht man bei Überstromselektivität von zwei in Reihe geschalteten Überstromschutzeinrichtungen, wobei bis zu einem Kurzschlussstrom, der kleiner ist als der am Einbauort auftretende Kurzschlussstrom, die Schutzeinrichtung auf der Lastseite den Schutz übernimmt, ohne dass die andere Schutzeinrichtung wirksam wird. Die entsprechende Bedingung lautet:

Für alle zuvor genannten Bedingungen gilt:

Isel: Selektivitätsgrenze bzw. Übernahmestrom

Icu: Bemessungs-Grenz-Kurzschluss-Ausschaltstrom

I'kmax: Maximale Kurzschlussstrombelastung.

Nachweis der Selektivität durch Kennlinien

Bild 12 zeigt Zeit-Strom-Kennlinien von einer Sicherung und von Leistungsschaltern mit den jeweiligen Auslösern. Für den Nachweis der Selektivität im Überstrombereich sind die zwei nachfolgend erläuterten Bereiche getrennt voneinander zu betrachten.

Bereich 1: Selektivität im Überlastbereich (Bild 12)

Die Überlast ist größer als der Bemessungsstrom und entsteht im fehlerfreien Betriebszustand. Die hohe Belastung eines Motors oder gleichzeitige Benutzung mehrerer Betriebsmittel kann zu einer Überlastung des Kabels oder der Leitung führen. Die Auslösekennlinie des lastseitigen Schutzgerätes mit seinem oberen Toleranzband darf die Auslösekennlinie des einspeiseseitigen Schutzgerätes mit seinem unteren Toleranzband nicht schneiden. In diesem Bereich löst der thermische Auslöser des Leistungsschalters mit der Schutzfunktion L aus.

Bereich 2: Selektivität im Kurzschlussbereich (Bild 12)

Ein Kurzschluss stellt eine zufällige oder beabsichtigte leitfähige Verbindung zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen dar (z.?B. dreipoliger Kurzschluss). Dadurch wird die elektrische Potentialdifferenz zwischen diesen leitfähigen Teilen zu null bzw. nahezu zu null erzwungen.

Im Bereich der unverzögerten Kurzschlussauslösung des nachgeordneten Gerätes kann eine Selektivitätsbetrachtung mittels Strom-Zeitkennlinienvergleichs nur durchgeführt werden, wenn das einspeiseseitige Schutzgerät bis zum maximalen unbeeinflussten Fehlerstrom am lastseitigen Gerät eine zeitverzögerte Überstromauslösung aufweist. Ansonsten hängt die Selektivität vom dynamischen (zeitlichen) Verhalten ab, wie z.?B. den Durchlass- und Ansprechströmen, den Durchlass- und Ansprechenergien oder dem Verhalten der Schutzgeräte. Die Selektivitätswerte von Gerätekombinationen werden durch die Gerätehersteller mittels Test oder aufwändigen Simulationsprogrammen bestimmt und veröffentlicht bzw. sind dort zu erfragen. In diesem Bereich löst der magnetische Auslöser des Leistungsschalters mit der Schutzfunktion S und I aus.

Weitere Zusammenhänge, die das Thema Koordination zwischen Sicherungen und MCB bzw. MCCB betreffen, lassen sich anhand DIN EN 60898-1 bzw. DIN EN 60947-2 erklären (Bild 13) [2, 3].

Grenzstromermittlung für die Selektivität

Aus dem Schnittpunkt der Durchlasskennlinie des nachgeschalteten MCB bzw. MCCB mit der Ansprech- bzw. Schmelzkennlinie der ...

