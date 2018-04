FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 323 (332) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 630 (730) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ESURE GROUP PRICE TARGET TO 264 (254) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 430 (450) PENCE - 'SELL' - BERENBERG CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4700 (4800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 495 (456) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 27 (33) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1350 (780) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 16 (21) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 24 (26) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 15 (20) PENCE - 'SELL' - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 83 (94) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS HSBC PRICE TARGET TO 730 (750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 260 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 700 (695) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS SKY PLC PRICE TARGET TO 1490 (1500) PENCE - 'BUY'



