Die Credit Suisse hat ihre Gewinnschätzungen für die Telekom Austria im Vorfeld der am Dienstag anstehenden Zahlenvorlage für das erste Quartal 2018 angepasst. Sowohl für das laufende Geschäftsjahr 2018 als auch für die beiden Folgejahre senkte die Schweizer Großbank ihre Prognosen deutlich.

Die Anlageempfehlung "Outperform" und das Kursziel 8,5 Euro bestätigte Credit-Suisse-Analyst Jakob Bluestone in der Studie vom Donnerstag hingegen.

Die Schätzungen seien nach der Vorlage der Viertquartalszahlen angepasst worden. Die Telekom Austria hatte diese im Februar präsentiert. Beim Nettogewinn erwartet die Credit Suisse für das laufende Geschäftsjahr 2018 nun nur mehr einen Nettogewinn von 90 Mio. Euro, nachdem sie bisher mit 208 Mio. Euro kalkuliert hatte. Für die Folgejahre sanken die Prognosen ebenfalls deutlich von 293 Mio. auf 188 Mio. Euro (2019) bzw. von 384 Mio. Euro auf 291 Mio. (2020).

Beim Gewinn je Aktie ergeben sich daher Schätzungen von 0,43 Euro (2018), 0,46 Euro (2019) und 0,48 Euro (2020). Was die Dividende angeht, erwartet die Credit Suisse für alle drei Geschäftsjahre Ausschüttungen von 20 Cent je Aktie.

Zum Vergleich: Am Freitag wurde die Telekom-Austria-Aktie an der Wiener Börse am späten Vormittag bei 7,68 Euro gehandelt.

