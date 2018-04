Bern - Der Schweizer Personenwagenmarkt ist im ersten Quartal 2018 leicht geschrumpft. Von Januar bis März fanden in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 72'089 Neuwagen einen Käufer, was einem Rückgang um 0,9 Prozent entspricht. Angesichts der frühen Osterfeiertage sei dieses geringe Minus als zufriedenstellend zu werten, schreiben der Informationsdienstleister Eurotax und der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag.

