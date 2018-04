Munsbach - Während der vergangenen zehn Jahre war die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten besser als die Europas, obwohl die Finanzkrise von 2008 und 2009 ihren Ursprung in den USA hatte, so die Experten von ETHENEA. "Die Wachstumslücke hat sich 2011, 2012 weiter ausgeweitet, als Europa mit der Eurokrise konfrontiert war", sage Harald Berres, Portfoliomanager bei ETHENEA.

Den vollständigen Artikel lesen ...