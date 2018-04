Von dem Nervengift Nowitschok könnten weiter gefährliche Mengen am Ort des Anschlags auf Ex-Agent Skripal kursieren. Mehrere Orte werden kontaminiert.

Experten des britischen Umweltministeriums zufolge könnten sich weiterhin gefährliche Mengen des Nervengifts Nowitschok an bestimmten Orten in Salisbury befinden. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf eine Informationsveranstaltung für Bürger am Donnerstagabend.

Am 4. März waren der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia in der englischen Kleinstadt bewusstlos ...

