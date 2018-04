Wien - Im Financial Segment waren gestern auf dem EUR denominierten Primärmarkt zwei Covered Bond (CB)-Emissionen zu beobachten, wobei beide Emittenten zum ersten Mal in dieser Anleiheklasse in EUR emittierten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die norwegische Sbanken Boligkreditt habe einen hypothekarisch besicherten CB mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J) bei MS+3 BP gepreist. Das Orderbuch habe zuletzt bei EUR 1,3 Mrd. gelegen. Die mBank habe einen CB mit einem Volumen von EUR 300 Mio. an den Primärmarkt (7J, MS+42 BP) gebracht.

