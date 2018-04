Berlin - Die Finanzmärkte wurden in den letzten Wochen von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie dem Syrien-Konflikt beherrscht, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank.Für eine Entspannung habe dann Donald Trump gesorgt, indem er eine Einigung mit China in Aussicht gestellt habe. Auf der anderen Seite beabsichtige der chinesische Präsident Xi eine weitere Öffnung der Wirtschaft und eine Senkung der Zölle auf Autoimporte. Auch durch die schwindenden Sorgen um eine Eskalation des Konfliktes in Syrien, eine mögliche Annäherung der USA mit Nordkorea sowie Meldungen über einen Wiedereinstieg der USA in das transpazifische Freihandelsabkommen (TPP) habe sich die Stimmung aufgehellt. In den nächsten Wochen werde die Unternehmens-Berichtssaison zum ersten Quartal 2018 stärker in den Fokus der Anleger rücken und sollte den Blick wieder auf die fundamentalen Daten lenken.

