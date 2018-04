Wien - Die Renditen der zehnjährigen deutschen und US-Staatanleihe machten gestern einen merklichen Satz nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Bewegung erkläre sich vor allem mit dem Anziehen der Inflationserwartungen, welche wiederum durch den deutlichen Anstieg des Ölpreises angestoßen worden sein dürften. Unter den heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten erachten die Analysten der RBI die Schnellschätzung für das Konsumentenvertrauen in der Eurozone als relevant. Die Analysten würden aufgrund der Vielzahl an negativen politischen Meldungen in den vorangegangenen Wochen (US-Handelsstreit, Syrienkonflikt, Russlandsanktionen, etc.) eine Eintrübung der Stimmungslage erwarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...