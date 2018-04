Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Commerzbank vor Quartalszahlen von 12,50 auf 12,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit seinen angepassten Schätzungen reagiere er auf die jüngst schwächeren Märkte, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das erste Quartal sei zwar wegen der größeren Schwankungen an den Märktten durch starke Handelsumsätze gekennzeichnet gewesen, aber auch durch geringere Gebühren für das Investmentbanking./bek/ck Datum der Analyse: 20.04.2018

AFA0024 2018-04-20/11:40

ISIN: DE000CBK1001