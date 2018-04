Ein Porsche-Mitarbeiter ist im Zuge der jüngsten Ermittlungen festgenommen worden. Der Vorstandschef richtet sich in einem Brief an die Belegschaft.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Diesel-Skandal ist einer der beschuldigten Porsche-Mitarbeiter in Untersuchungshaft genommen worden. Das geht aus einer Mitteilung von Vorstandschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...