Die Gemeinschaftswährung erlebte zum Ende der Woche eine Verschärfung der Abwärtsbewegung und so musste der EUR/USD sein neues Tagestief im Bereich der 1,2300 bilden. EUR/USD fällt mit USD Käufen Das Paar beschleunigt seine Abwärtsbewegung und so findet der Handel in Reichweite der wichtigen Unterstützung von 1,2300 statt, während die Nachfrage nach ...

