Durch Umsatzsteuerbetrug in virtuellen Kaufhäusern wie Amazon wird der Staat jährlich um Millionen geprellt. Nun stehen zwei Deutsche vor Gericht, die mit dieser Masche jahrelang Waren aus China vertrieben haben sollen.

Im Büro von Christian Schüttenkopf, Sprecher der Zollfahndung München, stapeln sich derzeit die Staubsauger. Der Zöllner hortet die Geräte allerdings nicht zum Reinigen, sondern als Beweismittel in einem Fall von Umsatzsteuerbetrug mittels virtueller Kaufhäuser.

Bei diesen virtuellen Plattformen hat die Zollfahndung München die Staubsauger, Fotozubehör und zahlreiche weitere Haushaltsgeräte bestellt. Was alle diese Produkte eint: Sie wurden in China hergestellt und in Deutschland über virtuelle Kaufhäuser wie Amazon vertrieben. Nur Umsatzsteuer wurde dabei nicht entrichtet.

Kommenden Dienstag sollen sich dafür zwei Deutsche im Alter von 40 und 41 Jahren am Landgericht Hof ...

