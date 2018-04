Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 23.04.2018 -(Nr. 145) Zur Hannover Messe (23. - 27. April 2018): Industriekultur in Deutschland und Mexiko, Jahr 2016 -(Nr. 146) Straßenverkehrsunfälle, Februar 2018



Dienstag, 24.04.2018 -(Nr. 147) Zum Tag gegen Lärm (25. April 2018): Industrieinvestitionen in Deutschland in den Lärmschutz, Jahr 2016 -(Nr. 17) Zahl der Woche zum Internationalen Hebammentag (05. Mai 2018) 11 Uhr: Anteil der Beleghebammen, Jahr 2016



Mittwoch, 25.04.2018 -(Nr. 148) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), Februar 2018 -(Nr. 149) Finanzen der Hochschulen, Jahr 2016



Donnerstag, 26.04.2018 -(Nr. 150) Baugenehmigungen, Januar - Februar 2018



Freitag, 27.04.2018 -(Nr. 151) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), März 2018



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Terminvorschau/Terminvorsch au.html



