Paris - Europas wichtigste Börsen haben sich am Freitag von ihrer trägen Seite gezeigt. Wie schon am Vortag gehen es die Anleger auch zum Wochenausklang etwas ruhiger an.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand gegen Mittag 0,03 Prozent höher bei 3487,48 Punkten. Für den französischen Leitindex CAC-40 ging es um 0,03 Prozent nach unten auf 5390,21 Punkte. Der britische FTSE 100 gewann 0,32 Prozent auf 7352,25 Punkte.

Zuletzt hatten die Ängste der Anleger vor möglichen Belastungen für die Weltwirtschaft wegen des Zollkonflikts zwischen den USA und China nachgelassen. Auch der Syrien-Konflikt rückte etwas in den Hintergrund. Beide Themen schwelen aber weiter.

An diesem Freitag verbuchte in der Stoxx-600-Branchenübersicht der Telekomsektor die stärksten Kurszuwächse mit gut 1 Prozent. Orange SA und Deutsche Telekom waren im Eurostoxx mit 1,65 beziehungsweise 1,00 Prozent weit vorne. ...

