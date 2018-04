Die Unternehmen der PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2) sind im deutschen Windenergiemarkt erfolgreich aktiv.

Das schleswig-holsteinische Repoweringprojekt Looft wurde Ende des ersten Quartals planmäßig fertiggestellt und in Betrieb genommen. In Niedersachsen konnten mit dem Bau des Repoweringwindparks Gerdau-Schwienau begonnen werden. Auch in weiteren Projekten gab es erfreuliche Fortschritte.

Im bereits 2001 von der zur PNE WIND-Gruppe gehörenden WKN AG errichteten Windpark Looft wurden sechs Windenergieanlagen Vestas V66 gegen fünf Anlagen des Typs Vestas V112 ersetzt. Die heutigen Anlagen mit einer Nabenhöhe von 94 Metern erbringen eine Gesamtnennleistung von 16,5 Megawatt. Auf der Basis der damaligen erfolgreichen Zusammenarbeit beauftragten die Betreiber des Windparks WKN nun auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...