Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Damit dürfte sich die negative Tendenz des Vortages fortsetzen. Die Quartalsberichte hätten in dieser Woche die ersten negativen Überraschungen gebracht, heißt es mit Blick auf Philip Morris, IBM und Procter & Gamble. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf die Quartalszahlen von General Electric (GE) und Honeywell vor der Startglocke gewartet. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen zum Wochenausklang nicht auf der Agenda. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin.

Zudem könnte der Markt von einer erneuten Schwäche bei den Halbleiterwerten belastet werden, nachdem am Vortag Taiwan Semiconductor den Markt verschreckt hatte. Das Unternehmen vermeldete nicht nur einen schwachen Ausblick, sondern äußerte sich auch negativ zur weitere Entwicklung der Branche. Das Unternehmen gilt als größter Halbleiter-Kontraktfertiger weltweit. Die Warnung hat "zu steigenden Befürchtungen hinsichtlich der iPhone-Nachfrage geführt, die sich negativ auf die Aktien der Apple-Zulieferer ausgewirkt hat", so Stratege Jingyi Pan von der IG Group.

Für die Papiere von Taiwan Semiconductor ging es Freitag in Asien um 6,3 Prozent nach unten, es war der größte Tagesverlust seit 2013. Das Unternehmen hatte die negativen Aussagen am Vortag nach Handelsende in Asien veröffentlicht. Für die Apple-Aktie geht es nach dem Minus von 2,8 Prozent am Vortag vor der Startglocke um weitere 0,3 Prozent abwärts.

Die Aktie von Skechers bricht vorbörslich um gut 21 Prozent ein. Sowohl die Ergebnisse zum ersten Quartal als auch der Ausblick auf das laufende Quartal blieben unter den Erwartungen. So rechnet Skechers im zweiten Quartal mit einem verwässerten Gewinn je Aktie zwischen 38 und 43 Cent, während Experten hier bislang 55 Cent im Visier hatten.

April 20, 2018 06:04 ET (10:04 GMT)

