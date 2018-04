Liebe Trader,

Bis Mitte Januar hinein verfolgte das Wertpapier von Jungheinrich einen klaren Aufwärtstrend und konnte auf ein Verlaufshoch von 42,94 Euro zulegen. Doch nur wenig später gaben die Notierungen auf das Unterstützungsniveau von zunächst 40,00 Euro nach, anschließend brach der Wert bis Ende März auf ein Verlaufstief von 33,90 Euro ein. Seitdem konnte sich aber eine kleine Erholungsbewegung einstellen und reichte in dieser Woche sogar über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf ein Zwischenhoch von 37,86 Euro aufwärts. Die letzten drei Handelstage waren jedoch von kleineren Abgaben geprägt, die heute erneut auf den EMA 200 abwärts reichen. Doch die Verluste fallen bislang nur moderat aus und implizieren womöglich eine baldige Wiederaufnahme der Erholungsbewegung seit Ende März. Diese würde sich durchaus für ein kurzfristiges Long-Investment eignen, sobald das Papier von Jungheinrich im Bereich der heutigen Tagestiefs und dem 200-Tage-Durchschnitt einen Boden gefunden hat.

Long-Chance:

Obwohl seit den Jahreshochs aus Januar 2018 noch immer ein kurzfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen dominiert, kann aus dem Verhalten der Aktie um 33,90 Euro womöglich ein tragfähiger Boden hervorgehen und im weiteren Verlauf fortgesetzte Gewinne einläuten. Nach einer notwendigen Stabilisierung an den heutigen Tagestiefs könnte der Bereich von zunächst 38,00 Euro angesteuert werden. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über den Abwärtstrendkanal der Vormonate könnte weiteres Kurspotenzial an glatt 40,00 Euro freigesetzt werden. Eine Verlustbegrenzung darf aber nicht fehlen und ist noch unterhalb von 36,00 Euro anzusiedeln. Sämtliche Kursrücksetzer auf Tagesbasis unter dieses Niveau dürften hingegen weitere Verkäufer auf den Plan rufen und Abgaben auf glatt 35,00 Euro verursachen. Bis zu den Jahrestiefs von 33,90 Euro wäre es dann aber auch nicht mehr weit und dürfte der Aktie erheblich schaden.

Einstieg per Market-Buy-Order: 36,80 Euro

Kursziel: 38,00 / 40,00 Euro

Stop: < 36,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,80 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Jungheinrich AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,80 Euro; 12:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

