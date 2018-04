Paris - Wenn unsere Enkel eines Tages Volkswirtschaft studieren sollten, werden sie für die Dauer der Trump-Administration dann systematisch eine Platzhaltervariable in ihre ökonometrischen Gleichungen einfügen müssen? Wird der US-Wirtschaft aufgrund der Entscheidungen von Donald Trump sowie des Kongresses in diesem Zeitraum eine Art "Sonderstatus" zuteilwerden? Diese Fragen sind angesichts von Steuersenkungen und einer Anhebung der Staatsausgaben nur allzu berechtigt, haben sie doch beängstigende Auswirkungen auf das US-Haushaltsdefizit, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Ostrum AM, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers.

