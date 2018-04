Wissenschaftler der Universität Kiel entwickeln derzeit einen "smarten" Transformator, mit dem künftig Belastungen für die Verteilnetze zum Beispiel durch Elektroautos abgemildert werden. Die intelligente Steuerung soll eine kostengünstige Alternative zum Netzazusbau werden.Die immer größere Mengen an Solar- und Windstrom sowie das schnelle Laden von Elektroautos stellen die Verteilnetzbetreiber vor Herausforderungen. Die Arbeitsgruppe Leistungselektronik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) forscht derzeit an einem Smart Transformator, mit dem die großen Schwankungen in Verbrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...