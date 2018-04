Köln (ots) -



Die WDR-Moderatoren Axel Naumer und Henning Bornemann begrüßen in der neuen Fernsehstaffel von "Satire Deluxe" jede Woche Top-Comedians und solche, die auf direktem Weg in den Comedy-Olymp sind. Darunter die schlagfertigen Duos "Das Lumpenpack" und "Suchtpotential". Jetzt ist die Radiosendung "Satire Deluxe" endlich wieder im TV zu sehen: ab Samstag, 21. April um 23.30 Uhr wöchentlich mit sechs neuen Folgen im WDR Fernsehen.



Zwei Moderatoren, die wichtigen Themen der Woche und eine halbe Stunde Zeit. Bei "Satire Deluxe" paart sich Spaß mit Anspruch. Axel Naumer und Henning Bornemann sichten das gesammelte Chaos der Woche. Schlagfertig kommentieren sie aus ihrem "TV-Hörfunkstudio" gemeinsam mit dem Studiogast wahlweise die politische Weltlage oder den letzten Klatsch. Das satirische Premium-Menü wird garniert mit prominent besetzten Einspielfilmen, u.a. mit Tino Bomelino, Onkel Fisch und Friedemann Weise.



Satire Deluxe ist dem Kabarett verpflichtet und junger Comedy gegenüber aufgeschlossen - eben die deluxeste Satire überhaupt!



Im Radio läuft Satire Deluxe immer Samstagvormittag live auf WDR 5. Moderation: Axel Naumer und Henning Bornemann.



Samstägliche TV-Sendetermine und Studio-Gäste im Überblick: 21. April 2018, 23.30 - 24.00 Uhr, Studiogast: Moritz Neumeier 28. April 2018, 23.30 - 24.00 Uhr, Studiogast: Bastian Bielendorfer 05. Mai 2018, 23.15 - 23.45 Uhr, Studiogast: Das Lumpenpack 12. Mai 2018, 23.30 - 24.00 Uhr, Studiogast: Martin Klempnow 19. Mai 2018, 23.30 - 24.00 Uhr, Studiogast: Suchtpotenzial 26. Mai 2018, 23.30 - 24.00 Uhr, Studiogast: Tahnee



Redaktion: Julius Braun, Hartmut Krause, Michael Lohse, Daniela Mayer, David Rother



