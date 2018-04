Roboter-Arme, Exo-Skelette, 3D-Laserbrillen: Die kommenden Montag beginnende Industrieschau versteht sich auch diesmal als Schaufenster dessen, was in der Industrie von morgen machbar ist.

"Die Fabrik der Zukunft ist eine mitdenkende Fabrik mit dem Menschen im Mittelpunkt", sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Mittwoch in Hannover. Das Messe-Ereignis soll vor allem Orientierung geben und stößt auf wachsendes Interesse im Ausland: rund 60 Prozent der Aussteller kommen mittlerweile von dort.

Bis zum 27. April werden bei der Industrieschau rund 200.000 Besucher erwartet. Über 5.000 Aussteller präsentieren sich auf dem Messegelände - die wichtigsten Trends im Überblick.

Robotik

Auf der Hannover Messe wuchten sie Autos in die Höhe und schenken Weißbier ein: Roboter sind traditionell ein Hingucker in den Messehallen. Die Absatzzahlen boomen. Im vergangenen Jahr dürften sie laut Branchenverband IFR um 18 Prozent auf 346.000 verkaufte Roboter gestiegen sein. Vor allem die kleinen, sensiblen kollaborativen Roboter sind derzeit auf dem Vormarsch.

3D-Druck

Die Industriekonzerne sprechen lieber von additiver Fertigung. Doch fest steht, dass sich der 3D-Druck in immer mehr Branchen durchsetzt. Anfangs wurden vor allem einzelne Prototypen gedruckt. Doch inzwischen setzt sich das Verfahren auch in der Massenfertigung durch.

IoT-Plattformen

Big Data ist auch in der Industrie das große Thema. Die Maschinen sollen ihre Daten in die Cloud senden. Analysen ermöglichen so eine Optimierung des Betriebs und neue Geschäftsmodelle. Derzeit gibt es etwa zwei Dutzend Internet-der-Dinge-Plattformen, doch Experten erwarten eine Konsolidierung. Siemens hofft, mit Mindsphere eine Art Quasi-Standard zu werden.

Blockchain

Dass ...

