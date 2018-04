Mutares AG schlägt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2017 Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Dividende Mutares AG schlägt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2017 Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor 20.04.2018 / 13:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Mutares AG schlägt nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2017 Erhöhung der Dividende auf EUR 1,00 je Aktie vor München, 20. April 2018 - Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2) werden der diesjährigen Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende auf EUR 1,00 (Vorjahr: EUR 0,35) vorschlagen. Auf Ebene des Einzelabschlusses hat die Mutares AG das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 17,6 Mio. (Vorjahr: EUR 5,5 Mio.) erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Grund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Mutares AG heute beschlossen, der Hauptversammlung, die für den 20. Juli 2018 geplant ist, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von EUR 1,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 0,35) vorzuschlagen. Die Dividende setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von EUR 0,10 sowie einer Sonderdividende von EUR 0,90 je Aktie, welche aus den Veräußerungserlösen gespeist wird. Insgesamt soll sich die geplante Ausschüttungssumme damit auf EUR 15,5 Mio. belaufen. Im vierten Quartal 2017 konnte die Mutares AG den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 3,2 Mio. steigern (Q4-2016: EUR 1,8 Mio.). Das Periodenergebnis (Net Income) belief sich im vierten Quartal 2017 auf EUR 19,9 Mio. (Q4-2016: EUR 7,2 Mio.) durch den Verkauf der A+F. Mit der erfolgten Umstellung auf IFRS wird die Mutares AG den Geschäftsbericht für das Jahr 2017 einschließlich des testierten Konzernabschlusses nach IFRS voraussichtlich am 13. Juni 2018 veröffentlichen. Unternehmensprofil: Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de 20.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A0SMSH2 WKN: A0SMSH Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677035 20.04.2018

ISIN DE000A0SMSH2

