Die am 25. Mai in Kraft tretende DSGVO wird unsere Online-Welt und die Tracking-Möglichkeiten nachhaltig verändern. Datenschutz wird wichtiger wie je zuvor und man muss andere Wege finden, Userdaten zu erhalten und zu verwalten. Mit 1Klick.at schaffen wir ein Service, das Usern ermöglicht ihre Daten selbstständig und sicher zu verwalten. Social Media Plattformen wie Google und Facebook machen es bereits vor: User können sich im Internet mit einem Klick einfach mit ihrem bestehenden Social Media-Konto anmelden ohne einen Benutzernamen oder ein Passwort einzugeben. Mit 1Klick.at gibt es nun ein völlig neue Plattform, die von der Lunik2 Gruppe entwickelt wurde und die erste österreichische Plattform auf diesem Gebiet darstellt. So soll den Big Playern...

