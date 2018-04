Galt bis vor kurzem eine Zinsanhebung auf der nächsten Zinssitzung der Bank of England Mitte Mai als ausgemachte Sache, hat diese Erwartung am Freitag einen starken Dämpfer erhalten. Hauptgrund waren Äusserungen ranghoher Zentralbankvertreter, die alles andere als eine klare Linie zeichneten. Die Reaktionen an den Finanzmärkten ...

