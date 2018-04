Baden-Baden (ots) -



Talkbox mit Stuttgarter Sexualtherapeutin Claudia Huber in der Stuttgart Innenstadt am 26.4.2018 / Dreharbeiten für SWR Doku der Reihe "betrifft", Ausstrahlung Herbst 2018



Herrscht Notstand im Liebesleben der Deutschen? Was bringt wieder Schwung in abgekühlte Paarbeziehungen? Die Stuttgarter Sexualtherapeutin Claudia E. Huber weiß Rat. In einer Talkbox steht sie am 26. April 2018 von 14 bis 20 Uhr in der Stuttgarter Fußgängerzone (Königstraße / Büchsenstraße) Rede und Antwort. Interessierte können im Rahmen der Dreharbeiten für eine SWR Dokumentation der Reihe "betrifft" dort mit ihr sprechen.



Stuttgarter Sexualtherapeutin Claudia E. Huber steht Rede und Antwort Studien zeigen: 47 Prozent der Deutschen über 18 Jahre sind nicht zufrieden mit ihrem Liebeslieben. Sie fühlen sich unbefriedigt, lustlos oder leiden unter einer Flaute im Bett. Doch wie schlimm steht es tatsächlich um das Liebesleben der Deutschen? Wie bringt man am besten Lust und Zufriedenheit zurück in eine Partnerschaft? Für die SWR Dokumentation "betrifft: Flaute im Bett", Ausstrahlung im Herbst 2018, will ein SWR Team genau das herausfinden - zusammen mit der Stuttgarter Sexualtherapeutin Claudia E. Huber. In einer Talkbox mit Couch hört sie zu, beantwortet Fragen zum Sexualleben und gibt exklusive Tipps, wie es besser werden kann.



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.



