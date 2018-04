TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um 701.711 neue Aktien DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um 701.711 neue Aktien 20.04.2018 / 13:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um 701.711 neue Aktien München, 20.04.2018 Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (TTL AG) (ISIN DE0007501009) hat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 701.711,- durch Ausgabe von 701.711 neuen auf den Inhaber lautende Aktien (Stückaktien), zum Preis von EUR 3,60 je Aktie, entsprechend rund 5 % des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft muss der Kapitalerhöhung noch zustimmen, was voraussichtlich kurzfristig erfolgen wird. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2017 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung platziert werden. Der Emissionserlös dient der weiteren Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft. Mitteilende Person: Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de Ansprechpartner für Investoren und Presse: Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-21 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de ISIN: DE0007501009 WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677091 20.04.2018 CET/CEST

