Im Rahmen einer einzigartigen Ausstellung mit dem Thema "LIMITLESS

CO-EXISTENCE" verkündete Lexus in Mailand den diesjährigen Gewinner

des Lexus Design Awards.



Der Sieger des Lexus Design Award 2018 steht fest: Extrapolation

Factory (Christopher Woebken, Elliott P. Montgomery) hat mit dem

Projekt "Testing Hypotheticals" den prestigeträchtigen

internationalen Wettbewerb für sich entschieden. Zum Thema "Co-"

wurden diesmal 1'319 Beiträge aus 68 Ländern eingereicht. Lexus

glaubt mit der Kraft des Designs, die Welt verändern zu können. Aus

diesem Grund fördert Lexus aufstrebende Designer, die ihre Fähigkeit

nutzen, Perspektiven zu wechseln, Ideen zu kommunizieren und die

Fantasie anzuregen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.



"Wir hatten eine wirklich fantastische Zeit und die Zusammenarbeit

mit unseren Mentoren Formafantasma war eine unglaubliche Erfahrung.

Ohne die Unterstützung von Lexus wäre dies alles nicht möglich

gewesen", so Elliott P. Montgomery von Extrapolation Factory, dem

Gewinner des diesjährigen Lexus Design Award.



Seit 2013 unterstützt der Lexus Design Award aufstrebende junge

Designer aus der ganzen Welt. Im sechsten Jahr lautete das Thema

"Co-", abgeleitet von der lateinischen Vorsilbe für "mit oder

zusammen in Harmonie." Lexus glaubt daran, dass herausragendes Design

das harmonische Zusammenleben von Natur und Gesellschaft

sicherstellen kann. In diesem Sinne ist "Co-" auch eine

Vorgehensweise, mit der die Marke ihr wahres Potenzial und das der

Umwelt erkunden kann, indem durch Zusammenarbeit (Co-operation,

Koordination (Co-ordination) und Verbindung (Co-nnection) neue

Möglichkeiten geschaffen werden.



Aus der Fülle von Einreichungen zum Thema "Co-" hatte die

hochkarätige Jury zwölf Finalisten ausgewählt - vier haben unter

Anleitung und Betreuung etablierter Mentoren ihre Entwürfe in

Prototypen umgesetzt, acht wurden auf detaillierten

Präsentationsflächen realisiert. Gezeigt werden diese Arbeiten auf

dem Lexus Design Event "Limitless Co-Existence" während der Milan

Design Week 2018 (17. bis 22. April) im Cavallerizze dem Museo

Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Für das

Gesamtkonzept der Ausstellung konnte Lexus den japanischen

Architekten Sota Ichikawa als Raumdesigner gewinnen. Für die

Hauptinstallation hat Ichikawa innovative Methoden eingesetzt, um die

ultimative Erfahrung von Limitless Co-Existence darzustellen. Auch

das Lexus LF-1 Limitless-Concept wird mit Ichikawa einzigartiger

Methode präsentiert.



