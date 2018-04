Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am 9. September auf Peru. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Die Begegnung werde in der Spielstätte des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim ausgetragen, hieß es. Damit sei die letzte Lücke im Terminkalender der deutschen Nationalmannschaft für das Jahr 2018 geschlossen. Das erste Länderspiel nach der WM bestreitet die Mannschaft zum Auftakt der Nations League am 6. September in München gegen Frankreich.