Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag nach einem kaum veränderten Start in die Verlustzone abgerutscht. Am Tag des kleinen Optionsverfalls drücken die Abgaben der Schwergewichte Novartis und Nestlé auf den Gesamtmarkt. Auf der Gegenseite sorgen derweil die fester tendierende Grossbankentitel dafür, dass der Leitindex SMI nicht unter die Marke von 8'800 Punkten abrutscht. Das Geschäft verläuft aber nach wie vor in ruhigen Bahnen und die Richtungssuche dürfte in der kommenden Woche in eine neue Runde gehen. Schliesslich werden am Nachmittag keine impulsgebenden Nachrichten erwartet.

Ob die Anfang April begonnene Erholung weitergehe, oder dies nur ein "Intermezzo" gewesen sei, bleibe somit vorerst offen, meint ein Marktbeobachter. Nach einem unruhigen Wochenbeginn rückten geopolitische Sorgen wie etwa der Handelsdisput zwischen den USA und China oder der Syrien-Konflikt in den Hintergrund. Neu kämen hingegen mit den steigenden Rohstoffpreisen aber Zinsängste auf, hiess es. Gerüchte gehen um, wonach Saudi Arabien als wichtiger Produzent einen Ölpreis im Bereich von 80 bis 100 US-Dollar je Barrel ins Auge fasst. Der Preis für das Barrel der Nordseesorte Brent bewegt sich leicht unterhalb der Marke von 75 US-Dollar.

