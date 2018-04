Die Commerzbank hat die Aktien der Deutschen Börse vor Zahlen für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Börsenbetreiber dürfte von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten profitiert haben, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Gewinnwachstum hänge insgesamt stark von den Schwankungen der Aktienmärkte und dem Zinsniveau ab. Das reiche aber nicht aus für ein Unternehmen, das als Wachstumswert bewertet sei./mis/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

ISIN: DE0005810055