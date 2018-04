Die Commerzbank hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Steigende Ölpreise, der starke Euro und niedrige Frachtraten im zweiten Quartal dürften die kurzfristige Gewinnentwicklung der Reederei belasten, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings scheine sich die Nachfrage in den vergangenen Wochen verbessert zu haben./mis/edh Datum der Analyse: 20.04.2018

ISIN: DE000HLAG475