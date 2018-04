Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Vor 10 Jahren startete radio.de in Deutschland als Website - Heute ist radio.net als internationale Dachmarke mit 10 Plattformen in 14 Sprachen weltweit und kostenlos mit jedem Computer, Smartphone und den beliebtesten Connected Devices wie SONOS und Amazon Echo nutzbar



Vor zehn Jahren startete radio.de als kostenlose Website im Browser um die Welt des Webradios für jeden Nutzer endlich einfach und direkt erreichbar zu machen. In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich aus der Idee ein weltweiter Service, der auf allen relevanten vernetzten Endgeräten zur Verfügung steht. Der Service ist mit insgesamt mehr als 25 Mio. App Downloads und 33 Mio. monatlichen IVW Visits die größte Radioplattform Deutschlands.



Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums verlost radio.de unter www.hoerenswert.de zahlreiche Preise, für den besten Radiogenuss. Von aktuellen Top Smartphones von Apple und Samsung über Lautsprecher von SONOS bis zu hochwertigen Kopfhörern von Teufel und den kompakten Amazon Echo Dots.



Mit radio.de haben die Nutzer mehr als 30.000 Radiosender, Webradios und Podcasts aus Deutschland und der ganzen Welt immer dabei. Das Angebot reicht vom lokalen Lieblingssender über spezielle Musikstreams zu bis Nachrichten-Sendern mit Reportagen und Podcasts zu speziellen Themen.



Der Service ist als App für Smartphones und Tablets verfügbar und auf den großen Connected Devices Plattformen wie Amazon Alexa und SONOS vertreten. So bringt radio.de komfortable und im Smarthome Zeitalter auch per Sprachsteuerung echte Auswahl in die Radiowelt. Mit dem eigenen radio.de Alexa Skill ist die vielseitige Senderauswahl bereits auf vielen Endgeräten nutzbar. Die radio.de SONOS Integration verbindet Klangqualität und Multiroom Audio mit echter Abwechslung. Auf Fernsehern ist der Service ebenfalls durch Apples tvOS, Amazon Fire TV und Google Chromecast nutzbar.



Neben der kostenlosen App gibt es auch eine kostenpflichtige PRIME Variante, die komplett auf Video- und Bannerwerbung in der App verzichtet.



Auch im Automotive Bereich ist radio.de mit seiner Sendervielfalt vertreten. Als Datenbankpartner für namhafte Autohersteller erweitert radio.de zum Beispiel im neuen Audi A8 oder in den Porsche Connect und Smart Connect Apps das Audio-Angebot.



"Gestartet als Website in Deutschland, ist radio.net heute weltweit mit 10 Plattformen und in 14 Sprachen aktiv. Bei all dem Wandel bleibt der Kern unseres Services der gleiche: "Einfach Radio hören". Egal ob am Computer, unterwegs mit dem Smartphone oder im Auto.", so Bernhard Bahners, Geschäftsführer von radio.net. "In unserem Zeitalter der Smart Speaker und Connected Devices spielen Radio und Podcasts eine zentrale Rolle in der Nutzung. Und die Zukunft des Radios ist so spannend wie nie zuvor."



Über radio.net by radio.de GmbH



Die radio.de GmbH ist der Betreiber des internationalen Service radio.net, sowie der nationalen Services radio.de, radio.at, radio.fr, radio.es, radio.pt, radio.it, radio.pl, radio.se und radio.dk.



Nach dem erfolgreichen Start von radio.de 2007 begann 2008 die europaweite Expansion, die 2015 mit dem Launch der internationalen Marke radio.net auch außerhalb von Europa fortgesetzt wurde.



Der Service bietet mit nur einem Klick Zugriff auf mehr als 30.000 nationale und internationale Sender, Webradios und Podcasts. Auch unterwegs ist immer der passende Sender mit dabei - die kostenlose App ist für iOS- sowie Android-Smartphones und -Tablets, SONOS Lautsprecher, Apples tvOS, als Alexa Skill und für die Fire-TV Plattform erhältlich.



Nutzer finden mit dem Radioplayer sowohl rein internetbasierte Sender als auch die Online-Streams bekannter UKW-Stationen. Neben redaktionellen und persönlichen Hör-Tipps lassen sich die Sender nach Beliebtheit, Musikrichtung, Thema, Stadt, Land oder Sprache sortieren.



radio.de ist mit 33 Millionen Website- und Mobile-Visits im März 2018 laut IVW die größte Radioplattform Deutschlands.



OTS: radio.de GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70581 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70581.rss2



Pressekontakt: radio.net by radio.de GmbH Michael Bruns Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg T: +49 (0)40 570065-152 E: m.bruns@radio.net https://corporate.radio.de/presse/downloads