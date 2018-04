Aufsichtsrat billigt Konzernabschluss 2017 der Petro Welt Technologies AG DGAP-Ad-hoc: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Aufsichtsrat billigt Konzernabschluss 2017 der Petro Welt Technologies AG 20.04.2018 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AD-HOC Aussendung Aufsichtsrat billigt Konzernabschluss 2017 der Petro Welt Technologies AG - Umsatzanstieg in Euro um 16,0 % auf 353.0 Mio. EUR - EBITDA mit 83,1 Mio. EUR um 2.0% höher als im Vorjahr - Konzernergebnis für 2017 beträgt 31,0 Mio. EUR - plus 21,6 % - Vorschlag an die Hauptversammlung, keine Dividende auszuschütten, um die Bilanzstruktur zu stärken Wien/Moskau, am 20. April 2018 Der Aufsichtsrat der Petro Welt Technologies AG, Wien, hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2017 diskutiert und offiziell gebilligt. Die Petro Welt Technologies AG ist im Bereich von Öl- und Gasfelddienstleistungen hauptsächlich in Russland tätig und konnte ihre prominente Marktposition behaupten sowie den Umsatz in russischen Rubel um 3,0 % erhöhen. In Euro erhöhte sich der Konzernumsatz um 16,0 % auf 353.0 Mio. EUR und das EBITDA stieg auf 83,1 Mio. EUR (2016: 81,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis beträgt für das Jahr 2017 31.0 Mio. EUR, ein Anstieg um 21,6 %. Neben der internationalen Expansion ist eine Stärkung der Position des Unternehmens in seinen Kernmärkten in Russland durch Investitionen in Technologie, Infrastruktur, Software und Personalschulungen erforderlich. Nur so kann die Reputation des Unternehmens als Technologiefuhrer aufrechterhalten werden. Der Abschluss der Petro Welt Technologies AG weist keinen ausschüttungsfähigen Gewinn aus. Deshalb und um die starke Bilanzstruktur zu erhalten, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor für 2017 keine Dividende auszuschütten. Der Konzerngeschäftsbericht 2017 wird am 24. April 2018 auf der Website des Unternehmens unter www.pewete.com veröffentlicht. Rückfragen: Dirk Moser-Delarami (Grayling Austria GmbH) IR-Kontakt T: +43 1 524 4300 34 | M: +43 664 605 08 801 dirk.moser-delarami@grayling.com 20.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Petro Welt Technologies AG Kärntner Ring 11-13 1010 Wien Österreich Telefon: +43 1 535 23 20 - 0 Fax: +43 1 535 23 20 - 20 E-Mail: ir@pewete.com Internet: www.pewete.com ISIN: AT0000A00Y78 WKN: A0JKWU Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677101 20.04.2018 CET/CEST

