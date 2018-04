Wien - Im ganzen Hype um Kryptowährungen ging in den vergangenen Wochen und Monaten eine Assetklase ein wenig unter: Gold, so die Experten von "FONDS professionell".Ein Manager, der das gelbe Edelmetall nicht aus den Augen verloren habe, sei Frank Fischer. Der Lenker des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD) habe in dem Bestseller-Portfolio eine Position von sechs Prozent in Xetra-Gold aufgebaut - von vorher null Prozent. Zeitgleich habe er auch Silber in den über 2,2 Milliarden Euro schweren Fonds aufgenommen, insgesamt liege diese Position bei zwei Prozent. Einen entsprechenden Bericht des Branchendienstes Citywire Deutschland habe Fischers Investmentgesellschaft Shareholder Value FONDS professionell ONLINE auf Anfrage bestätigt.

