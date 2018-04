Bern/Pfäffikon (ots) -



Das Geschäftsjahr 2017 der Schweizer Reisekasse Reka brachte im

Geschäftsfeld Ferien Wachstum. Bei den vergünstigten

Reka-Zahlungsmitteln konnte erfolgreich ein wichtiger

Digitalisierungsschritt vollzogen werden. Auf dem Weg zu einem

barrierefreien Angebot und Klimaneutralität wurden wichtige

Zwischenziele erreicht. Finanziell schloss das Geschäftsjahr mit

einem guten Jahresergebnis ab.



Im Geschäftsfeld Ferien konnte die Schweizer Reisekasse Reka 2017

den Nettoerlös um 7,2 % auf 38,9 Mio. Franken steigern. Die

wichtigsten Gründe für diesen Zuwachs sind höhere Kapazitäten durch

die Übernahme des Parkhotels Brenscino in Brissago TI, die

Wiedereröffnung 2016 des komplett erneuerten Reka-Feriendorfes Zinal

sowie das Auslandgeschäft. Diese erfreuliche Entwicklung wurde etwas

gebremst durch einen leichten Rückgang der Auslastung bei den

bestehenden Schweizer Ferienanlagen von Reka, bedingt durch eine

Konzentration der Schulferienwochen grosser Kantone 2017. Im Geschäft

mit vergünstigten Reka-Zahlungsmitteln nahm der Nettoerlös 2017 um

2,0 % auf 22,4 Mio. Franken ab, was im Wesentlichen im Rückgang der

Reka-Geld-Bezugsberechtigten bei Arbeitgebern der Branchen Banken und

Detailhandel begründet ist. In diesen Branchen findet marktbedingt

ein struktureller Umbau statt. Die Akquisition von Neukunden lag

hingegen deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre.



Reka-Geld 3.0 bringt Digitalisierungsschub



Seit Ende 2017 ist Reka selbstständige Betreiberin eines

bargeldlosen Zahlungssystems. Sie nimmt die dafür erforderlichen

Funktionen - Führung von Kundenkonti, Herausgabe von Zahlkarten und

Acquiring von Akzeptanzstellen - umfassend wahr. Einher mit diesen

neu erworbenen Fähigkeiten geht ein eigentlicher Paradigmenwechsel in

der Wahrnehmung von Reka-Geld. Bisher waren die sich durch

verschiedene Einsatzfelder unterscheidenden Reka-Geld-Formen

Reka-Check, Reka Rail und Reka-Lunch immer an ein konkretes

Zahlungsmittel gebunden. Neu erwerben Benutzer ein Guthaben in der

entsprechenden Reka-Geld-Form, z.B. Reka-Check. Sie geben dieses dann

mit dem Zahlungsmittel ihrer Wahl aus (Cash, Reka-Card, online,

RekaNet). Die Reka-Card ist dabei Trägermedium für alle

Reka-Geld-Formen. Mit diesem Schritt hat Reka 2017 die

Voraussetzungen geschaffen für eine erfolgreiche Zukunft in einem

sich stark entwickelnden Markt.



Barrierefreies und klimaneutrales Angebot als Ziel



Im Rahmen ihrer dem Gemeinwohl verpflichteten Ausrichtung

erbrachte Reka 2017 vielfältige Leistungen im Bereich der sozialen

und ökologischen Nachhaltigkeit. Neben der traditionellen

Fokussierung auf Familien als ökonomisch besonders geforderte

Bevölkerungsgruppe und der sozialen Ferienhilfe für Bedürftige

engagierte sie sich verstärkt zusammen mit der Stiftung «Denk an

mich» für eine barrierefreie Schweiz. Zudem investierte sie weiter in

den Klimaschutz. Bereits 8 von 12 Reka-Feriendörfern produzieren ihre

Wärmeenergie klimaneutral aus Sonne, Erdwärme oder einheimischem

Holz. Reka ist Mitglied der Initiative für Klimaschutz und

nachhaltigen Tourismus «Cause we care» von myClimate.



Erfreuliches Jahresergebnis



Der Nettoerlös nahm 2017 gegenüber dem Vorjahr um 18,9 % auf 85,6

Mio. Franken zu. Zu dieser Steigerung führte das wachsende

Feriengeschäft, vor allem aber die Erträge auf Vermögensanlagen. Hier

spielten vornehmlich einmalige Sonderfaktoren bedingt durch die

Anpassung der Anlagestruktur die wesentliche Rolle. Mit einem

Betriebsergebnis von 2,1 Mio. Franken und einem Unternehmensergebnis

von 3,0 Mio. Franken darf Reka auf ein gutes Geschäftsjahr zurück

blicken.



Kennzahlen 2017 im Überblick



in Mio. CHF 2017 2016

Nettoerlöse 85.6 72.0

Bruttogewinn 52.7 40.3

Betriebsergebnis 2.1 -3.5

Jahresergebnis 3.0 0.1



