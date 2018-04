Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lage an den Börsen hat sich weiter beruhigt. Beigetragen hat dazu die Entspannung im Nordkorea-Konflikt genauso wie das Zurückfahren der Drohgebärden im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Dennoch will oder kann der DAX bislang nicht nach oben ausbrechen. Grund dafür sind die nach wie vor hohen politischen Unsicherheiten, die weiter nachgebenden wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren und der Gegenwind durch den starken Euro, der seine Spuren in den Bilanzen der Unternehmen für das erste Quartal hinterlassen haben dürfte.

Der DAX traut sich nicht. Die bei 12.662 Punkten verlaufende 200-Tageslinie schwebt weiter majestätisch über dem deutschen Leitindex. Ein nachhaltiger Anstieg über die Marke käme einem charttechnischen Befreiungsschlag gleich, mit der eine Verbesserung der Gesamtverfassung an der Börse verbunden wäre. Danach sieht es aber nicht aus. Und das, obgleich es im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt ruhig geworden ist, und sich im Vorfeld des geplanten Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un die Lage rund um Nordkorea entspannt hat.

Der Handelskonflikt schlummert, ist aber nicht gelöst

Warum schafft der DAX also den Ausbruch nicht? Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Trotz der jüngsten Entspannungssignale bleiben die politischen Risiken hoch, besonders im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Die Ankündigung von Staatspräsident Xi Jinping die Importzölle zu senken, intellektuelles Eigentum stärker zu schützen und den chinesischen Markt mehr für ausländische Investitionen zu öffnen, stießen zwar an den Finanzmärkten auf ein positives Echo, erinnerten aber stark an Aussagen, die Xi bereits in der Vergangenheit getätigt hatte. Zudem fehlen die Details.

Unklar ist, ob hinter den Kulissen zwischen Washington und Peking überhaupt verhandelt wird bzw. diese Verhandlungen in die richtige Richtung laufen. Ohne Ergebnisse droht aber im Mai die Einführung von Strafzöllen auf beiden Seiten des Pazifiks. Vielleicht noch wichtiger ist die Unberechenbarkeit von Trump. Diese mag teilweise strategisches Kalkül sein, hat an den Finanzmärkten aber zur Folge, dass die Investoren höhere Risikoprämien einfordern, was einer der Gründe ist, warum der DAX knapp 1.000 Punkten unter dem Allzeithoch notiert.

Gestiegene Rohstoffpreise drohen die Inflation anzuheizen

Bremsend wirken auch die sich weiter eintrübenden wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren. Das dürften auch die europäischen Einkaufsmanager-Indizes, die am Montag veröffentlicht werden, unterstreichen, genauso wie der ifo-Geschäftsklima-Index am Dienstag. Die Commerzbank spricht bereits jetzt von einem Wendesignal für die Konjunktur. Dafür gebe es gute Gründe: Der stärkere Euro, ein bald wahrscheinlich schwächeres Wachstum in Asien und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Handelskonfliktes. Auch die US-Wirtschaft dürfte einen Gang zurück geschaltet haben, was die BIP-Zahlen am kommenden Freitag zeigen sollten.

Die zuletzt stark gestiegenen Rohstoffpreise sind denn auch eher Ausdruck handelstechnischer Verspannungen als ein Zeichen anziehender Wachstumserwartungen. Der auf ein Vierjahreshoch gestiegene Ölpreis wird vor allem getrieben vom Syrienkonflikt und der nachgebenden Opec-Produktion. Am Metallmarkt machen sich derweil die jüngsten US-Sanktionen gegen Russland bemerkbar. Sollten sich die Preissteigerungen als nachhaltig erweisen, könnten diese die Inflation und damit die Zinsen an den Anleihemärkten in die Höhe treiben - auch dies ist kein Börsen-freundliches Szenario.

Der starke Euro spricht gegen Ausbruch

Rückenwind für die Börsen ist auch von der Berichtssaison nicht zu erwarten. Diese läuft zwar in den USA gut, vor allem dank der Ergebnis-treibenden US-Steuerreform, dürfte aber in Europa die Börsen nicht nach oben treiben. Grund ist der starke Euro. Die Berichtssaison hat hierzulande zwar gerade erst begonnen, aber schon jetzt hat die feste Devise Spuren in den Bilanzen einiger Unternehmen hinterlassen. Lag der Durchschnittswert der Einheitswährung im ersten Quartal 2017 bei rund 1,05 Dollar, notierte der Euro im ersten Quartal 2018 bei 1,23 Dollar. Das drückt auf die Gewinne.

Die gute Nachricht: Zwar zeichnet sich ein Ausbruch nach oben im DAX derzeit nicht ab, nach unten ist der Index allerdings auch recht gut abgesichert. Grund dafür ist die nach wie vor recht moderate Bewertung des DAX mit einem KGV von aktuell 13. Solange eine Eskalation in Syrien und Nordkorea, vor allem aber im Handelskonflikt zwischen den USA und China vermieden werden kann, der das weltweite Wachstum abwürgen könnte, sollte das bisherige Jahrestief bei 11.727 nicht unterschritten werden. Viel spricht also für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung im DAX zwischen dem bisherigen Tief und der 200-Tageslinie.

April 20, 2018

