BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bemüht sich um den Erhalt der Opel-Standorte in Deutschland. Man sei "mit allen Beteiligten" im Gespräch, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung sehe sich zusammen mit den Landesregierungen in der Pflicht, alles politisch Mögliche zu tun, damit Arbeitsplätze und Standorte gesichert seien. Von einem Treffen im Kanzleramt könne er nichts berichten, sagte Seibert. Aber das Kanzleramt sei in einem sehr engen Kontakt mit dem Arbeits- und dem Wirtschaftsministerium.

Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums erklärte, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seien mit der Konzernführung im Gespräch. Es sei Heil "sehr wichtig, dass alles Menschenmögliche getan wird, damit Beschäftigung und Standorte in Deutschland gesichert werden". Bestehende Zusagen müssten eingehalten und das Prinzip der Sozialpartnerschaft beibehalten werden.

General Motors (GM) hatte Opel/Vauxhall 2017 für rund 2,2 Milliarden Euro an den PSA-Konzern (Peugeot, Citroën) verkauft. Seitdem steckt Opel in der Sanierungsphase. Arbeitsplätze an den Standorten Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim sind bedroht.

April 20, 2018

