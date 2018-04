Die hochmoderne Anlage wird metallorganische Verbindungen zur Herstellung von Halbleitern entwickeln.

Versum Materials, Inc (NYSE: VSM), ein führender Materialzulieferer für die Halbleiterindustrie, gab heute die feierliche Eröffnung seiner neuen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung an seinem Produktionsstandort für Halbleitermaterialien in Hometown, Pennsylvania (USA), bekannt. Die offizielle Eröffnung mit Bandschneidezeremonie fand am 10. April 2018 statt. An der Veranstaltung nahmen Versum-Mitarbeiter, Anwohner, Vertreter der örtlichen Verwaltung, Kunden und strategische Partner teil.

Das hochmoderne F&E-Labor widmet sich neuen Materialien, die bei der Herstellung von Halbleitern zum Einsatz kommen. Die an der Einrichtung beschäftigten Wissenschaftler werden mit Hilfe der neuesten in der Industrie verfügbaren Technologien neue Moleküle synthetisieren und bis auf ein verbleibendes Verunreinigungsniveau im Bereich von "Teilen pro Milliarde" und darunter aufreinigen. Die Forscher können die Anwendungen für die neu geschaffenen Moleküle auswerten und für eine weitere Auswertung durch Kunden auf größere Mengen skalieren. Die neuen metallorganischen Verbindungen werden mit Hilfe modernster Technologien auf Halbleiterwafern abgeschieden, um ihre Leistungsfähigkeit für Halbleiteranwendungen zu testen. Darüber hinaus ist die Anlage in der Lage, Kleinserien zu fertigen und eine fortschrittliche Analyse- und Qualitätsbewertung durchzuführen.

State Senator Dave Argall lobte Versum als drittgrößten Arbeitgeber der Region und für die Investitionen des Unternehmens in der Region. Rund 30 Mitarbeiter, davon die Hälfte mit Hochschulabschluss in Chemie oder Chemieingenieurwesen, sind in der neuen Anlage beschäftigt. Am Standort des Unternehmens in Hometown arbeiten mittlerweile 250 hochqualifizierte Mitarbeiter.

Die jüngste Erweiterung ist Teil einer mehrjährigen Investition mit einem Gesamtvolumen von 60 Millionen Dollar in den Standort Hometown. Im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es die Produktionskapazität erhöht und die Anlagenkonfiguration geändert hat, um Produktionsengpässe zu reduzieren. Die Produktionsstätte von Versum in Hometown produziert eine Vielzahl von hochreinen Spezialgasen und Chemikalien für Halbleiterhersteller auf der ganzen Welt, einschließlich Wolframhexafluorid,WF6 und Stickstofftrifluorid, NF3. WF6 wird als Metallisierungsquelle für die Bildung von Wolfram-"Verdrahtungen" zwischen mehreren Schichten in Halbleiterbauelementen verwendet. Es ist ein wichtiges Material bei der Herstellung von Logik- und Speicherbausteinen (DRAM und NAND). NF3 wird hauptsächlich für die Kammerreinigung von chemischen Aufdampfreaktoren eingesetzt.

Ed Shober, Senior Vice President of Materials bei Versum, sagte zu den anwesenden Gästen: "Wir ermöglichen den größten Technologieunternehmen auf der ganzen Welt, die Grenzen von Wissenschaft und Technologie zu erweitern, sei es bei der Unterstützung von Rechenleistung, Mobilität, Konnektivität, künstlicher Intelligenz, virtueller/erweiterter Realität, dem Internet der Dinge, Big Data oder maschinellem Lernen. Versum Materials liefert einen wichtigen Beitrag zu all diesen Technologien.... Unser Versum Materials-Team liefert wertvolle Produkte und Lösungen, die Innovationen auf diesen Gebieten sicherer, schneller, einfacher und zuverlässiger auf den Markt bringen als je zuvor."

