BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland darf es nach der Vorverlegung der türkischen Wahlen keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker geben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte am Freitag in Berlin, es gelte weiterhin die Bestimmung, wonach Auftritte von Politikern aus Nicht-EU-Ländern in einem Zeitraum von drei Monaten vor dem jeweiligen Wahltermin nicht genehmigt würden.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in seinem Land auf den Juni vorgezogen. Sie sollten ursprünglich erst im November 2019 stattfinden.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2018 08:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.