Alzenau (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



OFRU Recycling bringt mit der ASC-3000 eine neue Destillationsanlage in den Markt mit der im industriellen Maßstab eine hochreine Stofftrennung über 99% Reinheit erreicht werden kann.



Mit der ASC-3000 werden im hochautomatisierten 24-Stunden-Betrieb wertvolle Lösemittel von Verunreinigungen wie beispielsweise Wasser oder anderen flüssigen Chemikalien destillativ abgetrennt.



Zur Erhöhung der Trennschärfe wird eine Füllkörper-Kolonne mit Rücklaufautomatik eingesetzt. Ähnliche Lösungen sind bereits aus der Raffinerie-Technik für Erdöl bekannt.



Der Vorteil der Anlage ist, dass der Betreiber auf dem eigenen Betriebsgelände eine sehr wirtschaftliche Aufbereitung betreiben kann und dabei hohe Entsorgungs- und Transportkosten einspart. Eine solche Investition ist üblicherweise in weniger als 12 Monaten amortisiert.



Um empfindliche Chemikalien schonend zu verarbeiten, wird die Destillation unter Vakuum durchgeführt. Je nach den zu trennenden Stoffen oder Flüssigkeiten und Verunreinigungen kann die Anlage pro Tag bis zu 10 Tonnen flüssigen Wertstoff zurückgewinnen. Solche Aufbereitungs-Lösungen sind auch im kleineren Maßstab realisierbar. OFRU präsentiert solche und ähnliche Aufbereitungsanlagen auf der welt-größten Chemiemesse ACHEMA in Frankfurt im Juni 2018, Halle 6.1 Stand D1



Web: www.ofru.com Email: info@ofru.com Tel: +49 6023 - 50422-0



Hintergrund: OFRU Recycling gehört weltweit zu den führenden Herstellern von leistungsstarken Lösemittel-Aufbereitungsanlagen. Durch ideenreiche Lösungen in der Umweltverfahrenstechnik hat sich das Alzenauer Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. OFRU gilt als Pionier bei der Herstellung von Lösemittel-Destillationsanlagen, die eine hohe Wertstoffrückgewinnung ermöglichen.



OTS: OFRU Recycling GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80588 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80588.rss2



Pressekontakt: OFRU Recycling GmbH & Co. KG Presseabteilung Marie-Curie-Straße 1 63755 Alzenau / Germany



Tel: +49 6023 - 50422-11 Fax: +49 6023 - 50422-12 E-Mail: presse@ofru.com Internet: www.ofru.com