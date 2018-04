Die Amazon-Aktie gewinnt in dieser Woche wieder deutlich an Wert. Am Freitagvormittag (MEZ) steht ein Plus von fast 9 % zu Buche. Damit löste sich die Aktie auf Tageskerzenbasis vom Korrekturtrend. Sollte die Woche ebenfalls über dem Kursbereich bei 1.520 US-Dollar schließen, dürfte das Ende des Korrekturtrends fürs Erste, nach charttechnischen Kriterien, besiegelt sein. Das letzte Allzeithoch liegt bei 1.620 US-Dollar und dürfte das nächste kurzfristige Ziel darstellen. Profitiert hat die Aktie ... (David Iusow)

