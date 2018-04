zooplus-Aktie: Zuletzt tierisch gut - geht da noch mehr?

Die zooplus-Aktie (WKN: 511170 / ISIN: DE0005111702) ging am Donnerstag mit einem Kurssprung von 9 Prozent aus dem Handel. Zwischendurch ging es sogar um mehr als 10 Prozent in die Höhe. Im Gegensatz dazu nahmen Anleger am Freitag Gewinne mit, da es für das SDAX-Papier nun schon seit einigen Tagen rund läuft und die kurzfristige Kursschwäche nachhaltig vorbei zu sein scheint.

Der zwischenzeitliche Kursrücksetzer wurde am Markt mit einer wenig optimistischen Prognose für 2018 erklärt. Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf hatte sich für das laufende Geschäftsjahr lediglich ein Umsatzplus von 21 bis 23 Prozent vorgenommen. Zudem drücken die weiterhin hohen Wachstumsinvestitionen auf die Ergebnisse. Das nun für das erste Quartal ausgewiesene Umsatzplus von knapp 26 Prozent auf 323 Mio. Euro entschädigte für vieles.

