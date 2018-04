Der HipHopper Ufo361 ist auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Der 29-Jährige sprang mit seinem Studiowerk "808" im Trap-Sound der US-Südstaaten an die Spitze. Revolverheld folgen mit "Zimmer mit Blick" auf Rang zwei, Frei.Wild kommen mit "Rivalen und Rebellen" auf Rang drei. In den Single-Charts sind Marshmello & Anne-Marie mit "Friends" erneut auf Rang eins, es folgen die HipHop-Acts Capital Bra ("5 Songs in einer Nacht") und Olexesh feat. Edin ("Magisch") auf dem Silber- und Bronzeplatz. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt.

Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.