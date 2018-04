Der Anteil der Erwerbstätigen in der Altersgruppe von 20 bis 64 in der Europäischen Union ist so hoch wie nie zuvor. Er wuchs 2017 auf einen Spitzenwert von 72,2 Prozent. In Deutschland waren es sogar 79,2 Prozent. Die Zahlen nannte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg.

Die EU hat das Ziel ausgegeben, dass im Jahr 2020 mindestens 75 Prozent der 20- bis 64-Jährigen erwerbstätig sein sollen. Auch nach dem Anstieg um 1,1 Prozentpunkte im vergangenen Jahr ist sie davon noch ein Stück entfernt. Deutschland schafft den auf EU-Ebene vereinbarten nationalen Wert von 77 Prozent dagegen schon seit einigen Jahren.

Der Aufwärtstrend gilt laut Eurostat EU-weit für Männer und Frauen sowie für ältere Arbeitnehmer. In Deutschland waren im vergangenen Jahr 83,1 Prozent der Männer und 75,2 Prozent der Frauen zwischen 20 und 64 Jahren erwerbstätig.

In der Altersgruppe von 55 bis 64 erreicht Deutschland laut Eurostat eine Quote von 70,1 Prozent, den zweithöchsten Wert in der EU nach Schweden. EU-weit waren bei den Älteren nur 57,1 Prozent erwerbstätig. Auch das ist aber eine hohe Steigerung von 38,4 Prozent im Jahr 2002./vsr/DP/stw

AXC0167 2018-04-20/15:06