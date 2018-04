Die Odeon Film AG (ISIN: DE0006853005) beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,04 Euro je Aktie vorzuschlagen Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 0,86 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 4,65 Prozent. Die Hauptversammlung findet im Juli 2018 statt. Wie am Freitag weiter berichtet wurde, wird der Aufsichtsrat voraussichtlich am 25. April 2018 ...

