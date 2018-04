Im Ringen um den Sanierungskurs bei Opel hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den neuen Eigentümer PSA zum Einhalten von Vereinbarungen aufgefordert. Vertrauen dürfe nicht missbraucht werden, sagte Bouffier in einem am Freitag veröffentlichten Video-Podcast. Gemeinsam beschlossene Verträge müssten eingehalten werden. "Man kann Verträge auch ändern, aber dann nur gemeinsam, nicht mit Erpressung, nicht mit Drohung, sondern mit der Überzeugung, dass Änderungen dann gut sein müssen für alle."

Es sei eine schwierige Lage für Opel entstanden. Das Land begleite den Prozess sehr eng. "Veränderungen sind notwendig, aber wir wollen nicht, dass Opel nur noch eine Hülle ist", sagte Bouffier. Er habe keinen Zweifel am Erhalt des Stammsitzes Rüsselsheim. Es brauche aber auch eine stabile Zukunftsvision für den Autobauer, was vor allem Aufgabe von PSA und der Leitung von Opel sei. "Ich hoffe sehr, dass dort die Einsicht in die Notwendigkeit der Kooperation wächst."/hus/DP/stw

ISIN FR0000121501

AXC0170 2018-04-20/15:15